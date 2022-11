My Hero Academia 6: quei due Pro Heroes salutano la società degli eroi?

La Stagione 6 di My Hero Academia ha inaugurato una violenta battaglia tra Heroes e Villain che decreterà il futuro della società degli eroi. Questo scontro a tutto campo ha già mietuto diverse vittime, ma a questa lista si sono forse aggiunti due illustri nomi. Per quei professionisti è l'ora degli addii?

Il nuovo potere di Tomura Shigaraki ha gettato la società di My Hero Academia nell'ombra. Nemmeno la collaborazione tra Endeavor, Ryukyu, Gran Torino e Midoriya riesce a scalfire il villain, che dopo gli esperimenti a cui è stato sottoposto dal dottor Garaki ha pieno accesso ai poteri di All For One. L'unica minaccia che gli impedisce di portare morte e distruzione è Eraserhead, l'eroe in grado di annullare i Quirk con il suo sguardo.

Sfruttando una forza e una velocità quasi al pari di quelle di All Might, Shigaraki riesce a rialzare la china e a lanciarsi in un feroce contrattacco. Il primo bersaglio che gli capita a tiro è l'anziano Gran Torino, acciuffato in vola per la gamba e vittima di un brutale colpo che decreta la fine della sua carriera.

Infuriato alla vista del suo maestro in quelle condizioni, Midoriya scatena il suo One For All per bloccare Shiagraki nella sua morsa coadiuvata da Frusta Nera. Ma Tomura possiede un ultimo asso nella manica, uno dei proiettili annulla Quirk di Overhaul. Eraserhead viene colpito alla gamba, con il suo Quirk destinato a sparire per sempre di lì a breve. Se ciò dovesse avverarsi, gli eroi sarebbero definitivamente in disperato svantaggio. Scopriremo come si evolverà la situazione con l'uscita di My Hero Academia 6x09.