My Hero Academia 6: rapido aggiornamento sulla produzione dell'anime

Mentre il manga di My Hero Accademia è ormai entrato nell’atto conclusivo che vedrà molto probabilmente Heroes e Villains al centro della più grande e spettacolare battaglia dell’intera serie, continuano a crescere le aspettative dei fan nei confronti della sesta stagione dell’anime, di cui è arrivato un recente aggiornamento.

Ad informare la community è stata la pagina @heroaca_anime su Twitter con il post che potete trovare in fondo alla pagina. L’account giapponese si è soffermato in particolare sulla prima pagina dello script dell’episodio 114, dal quale avrà inizio la nuova stagione in autunno, e presentato con due volti: sulla sinistra Izuku Midoria e sulla destra Tomura Shigaraki.

L’immagine era stata già diffusa in precedenza come una delle prime visual ufficiali della sesta stagione, e oltre a definire sin da subito il tono che sarà presente durante tutta la Guerra di Liberazione del Paranormale, definita come una delle battaglie più devastanti della serie proprio nel tweet. Stavolta l’illustrazione è stata usata per informare riguardo l’inizio delle sessioni di doppiaggio di Daiki Yamashita e Koki Uchiyama, che interpretano rispettivamente Deku e Shigaraki.

Per concludere ricordiamo che è stata anche diffusa una nuova locandina di My Hero Academia 6, e vi lasciamo ad un simpatico cosplay femminile di Dabi in stile punk.