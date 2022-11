My Hero Academia 6: la nuova scena dell'ending onora un grande Hero

Gli eventi degli ultimi episodi della sesta stagione di My Hero Academia hanno posto gli studenti della Yuei di fronte a molti pericoli, e solo grazie a strategie di attacco sono riusciti a risolvere situazioni disperate. L’eroismo di uno dei compagni di Deku è stato però premiato con l’aggiunta di alcune scene inedite nella ending dell’anime.

Nel corso della quinta e dei primi episodi della sesta stagione Bakugo ha dimostrato di essere cresciuto e diventato più consapevole delle proprie responsabilità in quanto a Hero. Nonostante non riesca ancora ad accettare totalmente l’incredibile evoluzione di Deku dopo aver ereditato il One For All da All Might, Bakugo è riuscito a mettere da parte l’orgoglio e a salvare il protagonista da un attacco diretto di Shigaraki.

Muovendosi istintivamente nelle sequenze finali dell’episodio 6x09 Bakugo si è lanciato verso Deku per spostarlo dalla traiettoria del colpo del Villain, rimanendo gravemente ferito al posto del protagonista. Per onorare questo gesto eroico, che trova ancora più senso nelle parole di All Might, ovvero che ogni salvataggio è una vittoria, nella ending della sesta stagione sono state inserite due scene che mostrano un piccolo Kacchan a cui il Bakugo adolescente tende una mano. Avevate notato questo cambiamento nella sigla di chiusura dell’anime? Ditecelo nei commenti.

Ecco il trailer dell'episodio 6x10 di My Hero Academia, in arrivo il 3 dicembre 2022 su Crunchyroll.