My Hero Academia 6, la sconvolgente rivelazione di Dabi: cosa avrà detto il Villain?

Gli spettatori di My Hero Academia Stagione 6 stanno per assistere a uno dei colpi di scena più sensazionali ed emozionanti dello shonen creato da Kohei Horikoshi. Nel corso dello scontro tra Hawks e Dabi, quest'ultimo fa una rivelazione sconvolgente. Cosa avrà mai detto allo Hero e per quale motivo la scena è stata mutata?

La sesta stagione anime di My Hero Academia ha già convinto il pubblico con alcuni momenti frenetici e ricchi d'adrenalina. Tuttavia, chi già ha letto le pagine del manga sa bene che il meglio deve ancora venire e che Dabi farà molto parlare di sé.

In My Hero Academia 6x04 prosegue la lotta tra il villain dalle fiamme azzurre e Hawks, che ha appena messo fine alla vita di Twice. Sorridente, come se tutto stesse andando come da lui progettato, Dabi affronta il Numero Due sicuro del suo vantaggio. Il suo fuoco ha infatti già bruciato buona parte del piumaggio delle ali di Hawks.

Nel corso della battaglia, Dabi rivela ad Hawks di conoscere il suo vero nome, che nessuno conosce poiché tenuto in grande segreto dalla Commissione di Pubblica Sicurezza. In cambio e sicuro della sua morte imminente, il villain si avvicina allo Hero per rivelare un qualcosa di sé stesso. Le sue parole, a differenza di quanto avviene nella serie manga, vengono però mutate. Cosa avrà mai rivelato Dabi? Cosa si nasconde di così sconvolgente dietro la sua figura? In attesa di scoprirlo, in My Hero Academia 6x05 accadrà qualcosa di altrettanto sconvolgente.