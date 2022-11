My Hero Academia 6: il segreto di Deku sta per essere scoperto?

La sesta stagione anime di My Hero Academia ha dato il via alla fase più concitata dell'opera creata da Kohei Horikoshi. La guerra tra Heroes e Villain sta gettando scompiglio sulla società degli eroi, mettendo addirittura a rischio il segreto di Izuku Midoriya. La verità sul suo potere verrà presto portata a galla?

Per l'incolumità di Midoriya, del legame che lo unisce ad All Might ne sono a conoscenza solamente Bakugo e Gran Torino. Tuttavia, la guerra con il Fronte di Liberazione del Paranormale ha esposto alla luce del giorno il segreto su One For All. Presto tutti scopriranno la verità sul potere che Deku ha ricevuto in dono da Toshinori?

In My Hero Academia 6x06 Shigaraki pare aver perso completamente il controllo. Sfidato in prima persona da Endeavor, rinuncia al combattimento con il Numero Uno per mettersi alla ricerca di un altro obiettivo. Una voce persistente nella sua testa gli indica di mettersi sulle tracce di One For All.

Quando Midoriya intuisce che Tomura sta cercando proprio lui, per prima cosa si allontana dai civili, i quali stanno evacuando in massa la città. Sebbene non possa rivelare a Endeavor la verità, attraverso le comunicazioni radio suggerisce che per qualche ragione il villain sta cercando proprio lui. Sospettoso per la situazione, il Numero Uno sente anche rumoreggiare di un certo One For All.

Presto, sia Endeavor che altri Heroes potrebbero scoprire la verità su Deku, sul suo One For All e sul legame che indirettamente lo unisce all'All For One ora in possesso di Shigaraki. Ma cosa succederà all'aspirante eroe quando la verità verrà a galla? Nel frattempo, il disastro avanza nel trailer di My Hero Academia 6x07.