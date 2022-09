My Hero Academia 6: Shigaraki e Dabi pronti all'azione nella nuova visual

Il 1 ottobre 2022 avrà inizio la sesta stagione di My Hero Academia, una delle serie anime più attese per la stagione autunnale. In attesa di scoprire come si evolveranno le situazioni lasciate in sospeso alla fine della scorsa stagione, dopo il trailer incentrato sui Villain, è stata pubblicata una nuova character visual.

Il cambio di stile di Shigaraki, come se fosse una rinascita, ora totalmente rappresentato con i capelli bianchi, e il preoccupante rafforzamento del fronte dei Villains porterà all’inevitabile Guerra del Fronte di Liberazione del Paranormale, considerata uno dei punti più alti dell’intera opera di Kohei Horikoshi. Considerata la centralità dei Villain, la nuova visual diffusa il 18 settembre 2022 attraverso i social rappresenta Tomura Shigaraki, nel suo nuovo design, e Dabi, uno dei Villain più interessanti, e che, per chi ha seguito il manga, ricoprirà anche un ruolo fondamentale nel futuro della serie.

Shigaraki appare con un’eleganza mai vista prima, con un lungo mantello rosso che copre la sua tuta rinforzata. Dabi, invece, appare nel suo solito design, camicia bianca e una lunga giacca blu, che richiama i punti di sutura sparsi per tutto il suo corpo. A colpire sono anche le loro espressioni: se Shigaraki appare posato e calmo, Dabi sembra essere pronto a schernire i suoi avversari. Diteci cosa pensate di questa visual nella sezione riservata ai commenti.