My Hero Academia 6: Shoto e Dabi, due fiamme alimentate dall'odio

La prima parte della Stagione 6 di My Hero Academia ha composto l'ultimo tassello del puzzle della famiglia Todoroki. Il primogenito scomparso Toya Todoroki ha fatto il suo clamoroso ritorno in scena. Shoto e suo fratello maggiore sono due fiamme alimentate dal medesimo odio nei confronti del padre.

La società degli eroi è stata scossa dalla Dabi Dance in My Hero Academia 6x11. In diretta televisiva il villain responsabile di numerosi omicidi ha rivelato di essere il figlio che si pensava fosse morto di Endeavor. Il Number One Hero è indirettamente responsabile per le gesta di suo figlio Toya.

Le azioni di Dabi sono guidate dall'odio e dal rancore nei confronti di suo padre, colui che per coronare il sogno di superare All Might rovinò la famiglia Todoroki e l'esistenza dei suoi figli. Difatti, non è solamente Toya ad aver subito gli orrori commessi da Enji Todoroki, ma anche il più piccolo Shoto.

Shoto era considerato da Endeavor come la creatura perfetta, colui che avrebbe realizzato il suo più grande sogno. Tuttavia a causa di questa visione distorta ha negato a Shoto un'infanzia normale e distaccandolo dal resto del mondo

Shoto e Toya sono spinti dallo stesso odio verso Endeavor, ma a differenza del fratello maggiore, il più piccolo è stato salvato da Midroiya e dai compagni di classe che lo hanno circondato d'affetto al liceo Yuei. My Hero Academia 6 tornerà questa domenica con il quattordicesimo episodio dell'anime.