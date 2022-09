My Hero Academia 6: Shoto e Hawks si preparano nel nuovo materiale promozionale

A soli cinque giorni dall’esordio di My Hero Academia 6 sul catalogo streaming di Crunchyroll, il profilo Twitter di Anime TV Japan ha rilasciato nuovo materiale promozionale che prepara gli spettatori al grande conflitto tra Heroes e Villain.

Gli occhi della community sono tutti puntati su My Hero Academia Stagione 6, il cui esplosivo debutto è previsto per il giorno 1° ottobre 2022. Per enfatizzare questa snervante attesa, sui social è stata rilasciata una nuova character visual per Shoto Todoroki e un brevissimo video promo per Hawks, il figlio del numero 1 e il numero 2 che avranno un avversario in comune.

Dopo aver rivissuto le vicende personali della famiglia Todoroki nella passata stagione, in My Hero Academia 6 Shoto sarà uno dei grandi protagonisti. Possessore del Quirk: Half-Cold Half-Hot, il figlio minore di Endeavor dovrà bilanciare i suoi grandi poteri per poter sconfiggere i villain nell’imminente prossimo conflitto. Nella visual, vediamo il ragazzo dai capelli rosso-bianchi indossare il suo costume da eroe professionista mostrandosi pronto alla battaglia.

Nei 25 episodi totali di My Hero Academia 6 sarà grande protagonista anche Hawks, attuale eroe numero due della classifica. Il Wing Hero, dopo essersi intrufolato nei ranghi dei Villain, pare intenzionato a risolvere la faccenda. Sotto i suoi occhiali da aviatore, si nasconde infatti uno sguardo truce.