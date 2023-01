My Hero Academia 6: il sorriso distrutto di Hawks nell'illustrazione di Kohei Horikoshi

Nel secondo cour della Stagione 6 di My Hero Academia gli spettatori stanno assistendo alle terribili conseguenze che la guerra contro i Villain ha causato nella società degli eroi. Nessuno è stato in grado di sostituire la figura di All Might e la popolazione ha perso fiducia nei confronti degli eroi che avrebbero dovuti proteggerli.

Gli attuali primi due eroi professionisti della Hero Billboard Chart JP sono ritenuti i principali imputati per la sconfitta subita nella Paranormal Liberation War. Ciò è avvenuto per via della rivelazione in mondo visione di Dabi. Il Villain dalle fiamme azzurre ha infatti demolito la figura di Endeavor e Hawks gettando luce sul loro passato oscuro e nascosto.

Endeavor è il padre dello stesso Dabi, un genitore violento che ha causato la disfatta della propria famiglia inseguendo un sogno impossibile. Hawks, invece, è figlio di una coppia di criminali e in guerra si è macchiato degli omicidi di Best Jeanist, che in realtà è vivo, e Jin Bubaigawara.

Hawks è il protagonista di My Hero Academia 6x16. Nel corso dell'episodio in questione scopriamo il difficile passato vissuto dal piccolo Keigo Takami e per celebrare la messa in onda Kohei Horikoshi ha dedicato uno sketch inedito al possessore del Quirk: Ali Possenti. Nell'illustrazione in calce all'articolo possiamo vedere Hawks sforzarsi con un sorriso spezzato dalle conseguenze della guerra. Come lui, anche Endeavor in My Hero Academia 6x16 affronta un crollo psicologico.