My Hero Academia 6: spoiler nelle immagini promo della versione Blu-ray

A pochi giorni dal debutto della sesta stagione di My Hero Academia sono già arrivate le prime immagini promozionali per l’edizione home video che raccoglierà tutti gli episodi sia in versione DVD che Blu-ray, e stanno già alimentando discussioni tra i fan della serie, per la quantità di spoiler presenti nell'illustrazione interna al cofanetto.

Aspettando di scoprire come evolverà la minaccia dei Villains e del Fronte di Liberazione del Paranormale, guidato da Tomura Shigaraki, nel terzo episodio dell’anime, in arrivo il 15 ottobre 2022 su Crunchyroll, infatti l’illustrazione inserita nel cofanetto Blu-ray, che potete vedere in calce, sembra aver anticipato perdite ed eventi che verranno raccontati in quattro episodi.

Oltre allo sfondo giallo dove si legge la scritta Plus Ultra, e alla parte superiore degli artwork che saranno impressi sui dischi, dove si possono notare Endeavor, Hawks ed Eraserhead, i fan sono rimasti colpiti dai frame degli episodi dal 114 al 119. Tralasciando i primi due, già pubblicati, per rappresentare il terzo episodio è stata riportata l’immagine che mostra Toga di spalle, mentre assiste alla morte di qualcuno.

Nell’episodio 117 vedremo Dabi entrare in azione, sfoggiando le sue caratteristiche fiamme blu, e anche Mirko, la Pro Hero Numero 5 protagonista del secondo episodio, e che qui appare con una grande ferita sulla fronte. Toccherà poi al leader Shigaraki nella puntata 118, e successivamente entreranno in azione Izuku e Bakugo nell’episodio 119.