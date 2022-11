My Hero Academia 6: gli studenti dello Yuei entrano in guerra

La guerra condotta dagli Heroes è degenerata. L'obiettivo di Endeavor e gli altri è fallito e ora la società degli eroi sta per affrontare la peggior catastrofe di sempre. Per affrontare una situazione così insidiosa, vengono chiamati in causa anche i giovani protagonisti di My Hero Academia.

Nonostante gli sforzi, la squadra capeggiata dal Numero Uno Endeavor non è riuscita a impedire il risveglio di Tomura Shigaraki, che entrato in possesso di parte del potere di All For One ha causato devastazione in pochissimi attimi. Come se ciò non bastasse, la società degli eroi deve fare i conti anche con l'immenso esercito del Fronte di Liberazione del Paranormale, con i Near High-End Nomu sopravvissuti a Jaku e con la folle corsa di Gigantomachia.

La società degli eroi ha già schierato tutto il suo meglio in battaglia, ma nemmeno ciò pare essere sufficiente per arginare il contrattacco dei villain. Endeavor, spalleggiato dai migliori eroi in circolazione, non è abbastanza forte da poter fermare Shigaraki, Hawks è stato già messo al tappeto da Dabi e numerosi altri Heroes sono caduti in battaglia. Con la situazione a un passo dal baratro, la società è costretta persino a schierare gli aspiranti eroi del Liceo Yuei.

Finora i ragazzi della Classe 1-A erano rimasti ai margini della battaglia, e anche Kaminari e Tokoyami, che erano stati schierati in prima linea, sono stati costretti a fare dietrofront. Deku, Bakugo, Shoto e gli altri si stavano occupando dell'evacuazione dei civili dalla città, ma ora sono stati richiamati in guerra.

Se Midoriya e Kacchan sono già impegnati a battersi con Shigaraki, in My Hero Academia 6x07 Yaoyorozu e tutti gli altri vengono invitati alle armi da Midnight, che assegna loro un importante compito, quello di fermare Gigantomachia.