My Hero Academia 6: una svolta oscura nella nuova opening del secondo cour

La guerra di My Hero Academia 6 è giunta al termine, almeno per il momento. Heroes e Villain hanno smesso di combattere, ma mentre il Fronte di Liberazione del Paranormale si prepara già per la prossima mossa, gli eroi affrontano le terribili conseguenze dello scontro. La guerra ha cambiato per sempre la società degli eroi, e non solo.

Il secondo cour di My Hero Academia 6 è cominciato confermando i disastrosi eventi accaduti. Sono stati catturati quasi 20 mila criminali, tra cui Re-Destro e i suoi generali principali, ma è altrettanto vero che sono gli Heroes ad affrontare le conseguenze peggiori. Midnight, Crust e tanti altri professionisti sono morti, mentre Mirko, Eraserhead e Gran Torino lottano tra la vita e la morte.

La società degli eroi è stata devastata dagli attacchi di Shigaraki e dalla folle corsa di Gigantomachia. I civili rimasti feriti coinvolti nella battaglia non si contano e le città sono completamente distrutte. Nel corso delle operazioni di salvataggio, rendendosi conto degli orrori della guerra, alcuni eroi professionisti decidono di abbandonare il mestiere. A sentirsi responsabile di ciò è Deku, colui che All For One e Shigaraki bramano.

A causa di questi sentimenti, nella Parte 2 di My Hero Academia 6 Midoriya deciderà di cambiare atteggiamento. La clip della nuova opening "Our" di EVE anticipa questo cambiamento. Nel filmato della sigla di apertura gli spettatori dell'anime fanno infatti la conoscenza di Dark Deku, ossia un Izuku che combatte solitario e senza più il sorriso che All Might esibiva a ogni occasione.