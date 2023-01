My Hero Academia 6 sta per tornare, ecco opening e immagini in anteprima dell'episodio 14

Da ottobre a dicembre 2022 è stata trasmessa la prima parte di My Hero Academia Stagione 6. Dopo una settimana di pausa, la produzione di Studio BONES sta per fare il suo ritorno. Ecco le immagini in anteprima dalla quattordicesima puntata e alcuni dettagli sulle sigle del cour 2.

In My Hero Academia Stagione 6 gli eroi hanno dichiarato guerra al Fronte di Liberazione del Sovrannaturale. Il piano di Endeavor e compagni non è però andato come previsto, con i Villain che hanno lanciato la controffensiva dopo un attimo di smarrimento iniziale.

L'episodio 13 di My Hero Academia ha lasciato gli eroi in una situazione tragica. Deku e i principali eroi professionisti sono al tappeto, mentre All For One, che nel frattempo si è impadronito il corpo di Tomura Shigaraki, è riuscito a fuggire facendo perdere le sue tracce.

My Hero Academia Stagione 6 sta per tornare. Il secondo cour della serie anime farà il suo esordio il 7 gennaio, in simulcast streaming su Crunchyroll. La puntata intitolata "Extreme Hell" si è mostrata in alcune immagini in anteprima. Vediamo Deku gravemente ferito su una barella, Uraraka scioccata per quanto avvenuto e gli studenti delle sezioni 1-A e 1-B completamente scoraggiati.

Sono arrivate inoltre alcune informazioni sulle sigle del cour 2 di My Hero Academia 6. Pare che a occuparsi della sigla di apertura sarà EVE, mentre a farsi carico della sigla finale sarà SIX LOUNGE.