My Hero Academia 6, il trailer prepara il terreno alla guerra totale contro i villain

La quinta stagione di My Hero Academia è terminata ed è stata un momento di crescita sia per gli eroi che per i cattivi. Sia Izuku Midoriya che Tomura Shigaraki sono stati visti crescere più forti in modi diversi l'uno dall'altro. Tutto questo per la costruzione di un enorme conflitto che arriverà tra le due parti nella prossima stagione.

Come si è visto nella scena post-credit del finale della Stagione 5 di My Hero Academia, Izuku e i vari eroi professionisti stavano radunando tutte le loro forze per un attacco a uno dei nascondigli dei cattivi.

E' stato poi annunciato che avremmo avuto il conflitto tra le due parti in una guerra totale, ed è esattamente quello che il primo trailer della nuova stagione mostra: tantissimi eroi stanno entrando in azione per questa guerra decisiva. È il momento della guerra del Fronte di Liberazione del Paranormale, potete vedere il trailer più sopra.

La sesta stagione di My Hero Academia darà il via all'arco della Paranormal Liberation Front War della serie manga originale di Kohei Horikoshi. La quinta stagione è stata un po' più leggera per quanto riguarda l'azione, soprattutto nella seconda parte di stagione, ma questo prossimo arco narrativo si rifarà decisamente.

Ci sono davvero tante cose che accadono nel manga nel corso di questa guerra, ed è un evento così grande che ha cambiato permanentemente lo status quo del manga al punto che Izuku e gli altri si stanno ancora riprendendo negli ultimi capitoli usciti di My Hero Academia.

L'anime tornerà per la stagione 6 il prossimo ottobre come parte della stagione autunnale anime del 2022, ma non è ancora stata fissata una data di uscita concreta al momento. Questo significa che vedremo molto di più della nuova stagione prima del suo arrivo, ma ci sarà anche da aspettare un bel po' prima di arrivare a vedere la fine della guerra.

Cosa ne pensate di questo primo sguardo alla prossima stagione di My Hero Academia? Cosa sperate di vedere nei nuovi episodi? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti qui sotto.