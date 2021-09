My Hero Academia 6: il primo trailer ufficiale della prossima stagione, è guerra!

La strada di Deku non è stata semplice. Da ragazzo senza quirk, il suo percorso è iniziato nella prima stagione grazie all'incontro con il suo idolo All Might. Episodio dopo episodio, Deku ha affrontato vari criminali tra cui Tomura Shigaraki, uno dei più pericolosi. I due personaggi di My Hero Academia saranno presto uno contro l'altro.

Grazie ai leak di Weekly Shonen Jump abbiamo saputo in anticipo che ci sarebbe stata la produzione di My Hero Academia stagione 6, nuovo ciclo di episodi dalla data non ancora ben definita. La prima locandina già annunciava un Deku VS Shigaraki, uno degli scontri più importanti della serie. Con la conclusione della trasmissione ufficiale, con l'ultimo episodio da poche ore trasmesso in Giappone e nel resto del mondo, abbiamo anche il primo video ufficiale.

Il trailer di My Hero Academia 6 disponibile in alto si concentra solo su due personaggi: Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki. Lo studio BONES spinge l'hype e anticipa la battaglia sanguinaria tra l'eroe della serie e il suo nemico principale, confermando che ci saranno sviluppi esplosivi nei prossimi episodi. Adesso che entrambi sembrano aver raggiunto un livello superiore, sarà una lotta dura e con l'esito incerto.

La guerra tra eroi e villain sta per arrivare.