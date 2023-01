My Hero Academia 6: quali Villain torneranno a minacciare la Hero Society?

Una vasta coalizione di Heroes aveva tentato di sconfiggere una volta per tutte il Fronte di Liberazione del Paranormale, ma la guerra di My Hero Academia Stagione 6 è cessata nel peggiore dei modi. Gli eroi sono stati sconfitti e come se non bastasse i Villain sono riusciti a liberare coloro i quali erano stati imprigionati in precedenza.

In seguito agli eventi di guerra, in My Hero Academia 6x15 All For One ha reclamato la libertà. Imprigionato nel carcere di massima sicurezza Tartarus, attraverso il controllo del corpo di Tomura Shigaraki il Re Demone ha potuto prendere d'assalto la prigione liberando il suo corpo e numerosi altri criminali della peggior specie. Ma quali Villain torneranno nel corso delle prossime puntate dell'anime di My Hero Academia?

Non solo il Tartarus, ma anche altre carceri giapponesi sono state attaccate. Gli Heroes non hanno potuto rispondere a questo colpo frontale e come conseguenza ora migliaia di prigionieri sono tornati in libertà. La maggior parte di questi sono criminali minori, di cui anche i cittadini con i Support Item possono occuparsi, ma alcuni sono invece degli elementi pericolosi.

Nella puntata dell'anime dedicata alla fuga dal Tartarus gli spettatori hanno già potuto vedere alcune facce molto note in My Hero Academia e che in precedenza avevano già dato fastidiosi grattacapi agli Heroes. Primo tra tutti rivedremo Stain, colui che ha ispirato una nuova generazione di Villain e che ha cercato in tutti i modi di eliminare i falsi Heroes dalla faccia della società.

Torneranno anche due ex componenti dell'Unione dei Villain, Moonfish e Muscular. Entrambi furono sconfitti durante il "Forest Training Camp Arc" dagli studenti della Yuei, che saranno dunque l'obiettivo della loro vendetta sanguinaria. Altra figura di spicco che tornerà nell'anime sarà Kai Chisaki, il boss dello Shie Hassaikai noto anche come Overhaul. Egli sarà tuttavia ben diverso da come lo ricordiamo e sarà accompagnato dalla new entry di My Hero Academia 6 Lady Nagant.