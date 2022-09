My Hero Academia 6: i villain uniti in questo nuovo trailer

Siamo ormai giunti alla sesta stagione di My Hero Academia e il fronte dei villain sta diventando sempre più potente e pericoloso agli occhi degli spettatori. Gli antagonisti principali, infatti, stanno diventando più forti che mai tanto che i nostri eroi dovranno superare ulteriormente i propri limiti.

Lo scorso trailer ci aveva anticipato una guerra tra Heroes e Villain che si preannuncia ricca di colpi di scena. Per questa stagione, inoltre, Studio BONES ha deciso di non pubblicare un primo episodio riassuntivo come accaduto per le passate serie in modo tale da catapultare immediatamente gli spettatori nel nuovo arco narrativo.

A tal proposito, nelle scorse ore lo staff ha condiviso sui canali social ufficiali un nuovo trailer promozionale, lo stesso allegato in calce alla notizia, incentrato però soltanto sugli antagonisti principali nonché i seguaci di Tomura Shigaraki. La clip, della durata di appena una manciata di secondi, mostra dunque qualche scena con protagonisti il fronte dei villain, da Dabi a Himiko Toga. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che My Hero Academia 6 debutterà con l'episodio 1 il prossimo 1 ottobre.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo nuovo trailer, che aspettative avete per la stagione 6? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.