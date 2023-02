My Hero Academia 6: il volto di Deku Vigilante nella character visual ufficiale

My Hero Academia 6 sta per traghettare la trama principale verso una delle fasi più cruciali ed importanti per la caratterizzazione di Deku. Studio BONES ha preparato questo evento anche attraverso una campagna promozionale costellata di nuove immagini inedite del protagonista.

L'ultimo trailer dell'anime di My Hero Academia aveva preparato i fan alla trasformazione psicologica di Midoriya. Il possessore del One For All, infatti, era uscito dal precedente conflitto con i villain sconvolto tanto da decidere di allontanarsi dalla scuola per assumere il ruolo di Vigilante e fuggire così dagli sguardi del nemico.

BONES ha così rilasciato una locandina promozionale ufficiale, una character visual che potete apprezzare in calce alla notizia, che ritrae il nuovo design del protagonista. Vediamo Deku con la sua tuta da eroe quasi totalmente a brandelli e malmessa, i capelli smossi e con uno sguardo vuoto e cupo. Questa nuova versione del protagonista ha suscitato molto interesse all'interno della community visto che il nostro eroe non è mai apparso in queste vesti prima d'ora.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa nuova versione di Deku? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.