My Hero Academia: 65 milioni di copie e trailer speciale del volume 33

Nel 2014, poco prima che finisse Naruto, Weekly Shonen Jump sapeva di perdere uno dei suoi successi più strepitosi. Non sapeva però che era appena nato un altro importante colosso: My Hero Academia. Kohei Horikoshi tornò per la terza volta sulla rivista dopo due enormi fallimenti, con quello che sarebbe stato il suo ultimo tentativo.

Sono passati quasi 8 anni dalla pubblicazione del primo capitolo di My Hero Academia, un tempo molto lungo durante il quale il lavoro di Horikoshi è riuscito a conquistare prima il Giappone su carta, poi le TV e infine anche il resto del mondo con entrambi i due medium principali, e non solo. My Hero Academia è un successo anche al cinema con ben tre lungometraggi già prodotti ambientati nel mondo degli eroi.

A questi si aggiunge un traguardo importante: My Hero Academia ha 65 milioni di copie stampate in tutto il mondo, un numero eccezionale e che in pochi riescono a raggiungere. Per festeggiare - ma anche per pubblicizzare l'uscita del volume 33 del manga in Giappone che arriverà tra pochi giorni - Weekly Shonen Jump ha preparato un video promozionale in cui si ripercorrono alcuni degli ultimi eventi.

My Hero Academia c'è, è qui, ma ci sarà solo per un altro po', considerato che il manga di Horikoshi è prossimo alla conclusione.