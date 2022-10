My Hero Academia 6x01, Heroes Vs. Villain: Endeavor fa la prima mossa

L'attesa è giunta al termine e il palinsesto autunnale 2022 di Crunchyroll inaugura ufficialmente l'uscita di My Hero Academia Stagione 6. Comincia dunque l'adattamento del War Arc, il terribile arco narrativo in cui scoppia il conflitto tra Heroes e Fronte di Liberazione del Sovrannaturale.

Dopo un breve riassunto sugli eventi precedenti, in particolare su My Villain Academia, la sesta stagione comincia portando gli spettatori ad addentrarsi nell'organizzazione criminale di Tomura Shigaraki. Hawks è riuscito a infiltrarsi nel nuovo gruppo di villain, riuscendo inoltre a stringere una sorta di legame con Jin Bubaigawara, alias Twice. Da lui ha ottenuto preziose informazioni, immediatamente condivise ai suoi superiori. Saranno gli Heroes a fare la prima mossa.

La società degli eroi organizza un raid. Da una parte Edgeshot guiderà uno squadrone nella Residenza del monte Gunga, dove si nasconde la base del Fronte, dall'altra Endeavor guida un'altra formazione presso l'Ospedale di Jaku, dove il dottor Garaki crea High-End Nomu e compie esperimenti sul corpo di Shigaraki.

Nel primo episodio di My Hero Academia è Endeavor a muoversi per primo, anche se Garaki non si lascia cogliere impreparato. Un esercito di Nomu accoglie gli Heroes, ma Mirko precede tutti e si lancia dritta nella camera mortuaria dove si nascondono il dottore e il corpo di Tomura. Ecco cosa succederà nell'anteprima di My Hero Academia 6x02.