My Hero Academia 6x01: ha inizio la vendetta di due Pro Heroes

L’inizio del mese di ottobre è stato segnato dall’arrivo su Crunchyroll di una delle produzioni anime più attese dell’anno, la sesta stagione di My Hero Academia. Dopo un breve riassunto degli eventi più recenti, l’episodio 6x01 ha riportato gli spettatori al fianco degli Heroes, mentre avanza l’ombra dell’inevitabile conflitto con i Villains.

Quando erano ancora degli studenti della Yuei, Shota Aizawa e Hizashi Yamada passavano molto tempo al fianco del loro compagno Oboro Shirakumo. Sfortunatamente durante il suo tirocinio Shirakumo venne ucciso da un Villain, per poi essere trovato anni dopo da All For One e trasformato dal Dottor Kyudai Garaki in un Nomu, individui geneticamente modificati per contenere più di un Quirk.

Kurogiri, il Nomu generato da Shirakumo, ora è al servizio del Fronte di Liberazione del Paranormale, ed è molto vicino al leader Tomura Shigaraki. Le azioni disumane compiute da Garaki stanno però per essere vendicate proprio da Aizawa e Yamada, ovvero i Pro Heroes conosciuti come Eraserhead e Present Mic. Nelle immagini riportate in fondo alla pagina, estrapolate dal primo episodio della nuova stagione, si notano infatti i due eroi alle prese col dottore alleato di All For One.

Nei momenti conclusivi della puntata, anche Mirko e altri Heroes sembrano pronti a dimostrare quanto possano essere pericolosi quando sono mossi dal rancore. E voi cosa ne pensate di questa vendetta da parte di Aizawa e Yamada? Ditecelo nei commenti. Per finire vi lasciamo alla preview dell’episodio 6x02, in arrivo domenica 9 ottobre 2022 su Crunchyroll.