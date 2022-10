My Hero Academia 6x02: un eroe inaspettato salva il gruppo di Edgeshot

My Hero Academia è finalmente tornato con l'esordio della sesta stagione anime, trasmessa in simulcast su Crunchyroll. Grazie alle preziose informazioni trasmesse da Hawks, infiltrato tra le fila del Fronte di Liberazione, gli Heroes sono passati all'attacco dando il via alla guerra che deciderà il futuro della società.

My Hero Academia 6x01 ha visto Endeavor cominciare l'assalto all'Ospedale di Jaku, dove pare che Tomura Shigaraki si stia sottoponendo a terrificanti esperimenti condotti dal dottor Garaki per poter acquisire il controllo di All For One.

La situazione è però sfuggita di mano, con Garaki che ha liberato le sue mostruose creazioni. Sopravanzando gli altri eroi e i Nomu avversari, Mirko si dirige dal folle scienziato, che però sfugge ancora una volta grazie ai suoi letali High-End Nomu. Con Mirko che in My Hero Academia 6x02 perde un arto a causa della situazione di svantaggio numerico, l'attenzione si sposta sul Monte Gunga.

La squadra capeggiata da Edgeshot ha il compito di distruggere la base operativa del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, dove si nascondono migliaia di villain. Tra il gruppo di attaccanti ci sono anche due giovani eroi della Classe 1-A, Tokoyami e Denki. Sarà proprio Chargezuma, grazie al suo Quirk, a salvare i suoi compagni assorbendo una potente scarica elettrica che avrebbe folgorato buona parte del team di attaccanti. Con Deku, Bakugo e Shoto ancora fermi ai box, è Denki a conquistare il titolo di MVP di questa fase iniziale della guerra.