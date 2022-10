My Hero Academia 6x02: una love story inaspettata tra due studenti della Classe 1-A

La guerra tra Heroes e Villain è cominciata in My Hero Academia Stagione 6. L'adrenalina del combattimento viene però smorzata da una love story inaspettata. Uno studente della Classe 1-A ammette a se stesso di provare forti sentimenti nei confronti di una sua amica.

Il fandom di My Hero Academia non vede l'ora di poter assistere a scene sentimentali tra Midoriya e Uraraka, o anche tra Kirishima e Ashido. Queste, che sono le coppie più gettonate della Classe 1-A, sono però state anticipate.

Dopo la brutale battaglia di Mirko, My Hero Academia 6x02 si sposta sul fronte del Monte Gunga. Qui, lo squadrone capeggiato da Edgeshot ha il compito di assaltare il Quartier Generale del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale. Tra i componenti del gruppo in prima linea ci sono anche gli studenti Tokoyami e Kaminari, quest'ultimo visibilmente impaurito. Per rassicurare il suo studente, Midnight lo conforta suggerendogli di pensare a quello che di più caro ha nel cuore. Il pensiero di Denki si rivolge subito a Kyoka Jiro, che nelle retrovie è agitata per lui.

I sentimenti tra i due, che nascono ai tempi del festival scolastico, sembrano essere ricambiati. Dunque, al termine della guerra potrebbe nascere la prima coppia ufficiale all'interno della Classe 1-A del Liceo Yuei. Ma è ancora presto. My Hero Academia 6x03 porterà alla fine di un'amicizia tra un Hero e un Villain.