My Hero Academia 6x02: scatta l'ora del Number Five Hero

Nel primo episodio di My Hero Academia Stagione 6 è cominciato lo scontro a tutto campo tra Heroes e Villain. Gli eroi, con il supporto degli studenti delle migliori accademie, si sono divisi in due gruppi. L'attenzione è al momento rivolta all'Ospedale di Jaku, dove Endeavor guida il suo team alla carica del dottor Garaki.

La cattura del folle scienziato era sembrata troppo facile, e in effetti si trattava solamente di un'esca, un clone creato attraverso il Quirk di Twice. Il vero dottor Garaki si trova nella camera mortuaria dell'ospedale: al suo inseguimento parte Mirko.

Veloce e agile come nessun altro, l'eroina numero 5 della classifica precede tutti e raggiunge in un battibaleno Garaki. Nel frattempo, Endeavor e gli altri eroi sono ancora bloccati all'ingresso dell'ospedale, dove un gran numero di Nomu blocca loro la via. Deku e gli altri studenti della Classe 1-A vengono incaricati delle operazioni di evacuazione nei dintorni di Jaku.

Tornati alla camera mortuaria, prima che Mirko riesca a catturarlo, il dottore libera dalle celle i suoi High-End Nomu ancora in fase sperimentale. Sebbene siano incompleti, ognuno di essi possiede una forza pari al Nomu che Endeavor e Hawks sconfissero con tanta fatica.

Mirko, sola, è nei guai, coinvolta in una lotta impari. L'eroina coniglio è però quasi divertita dal combattimento e dal sangue che le scorre sul corpo. In My Hero Academia 6x02 è Mirko a dominare la scena, imperterrita nel voler sconfiggere tutti gli High-End e di impedire il risveglio di Tomura Shigaraki. Tuttavia, ben presto la No.5 ci rimette un braccio.

Dall'altra parte, comincia l'assalto della squadra di Edgeshot alla residenza sul Monte Gunga. Il confronto con l'esercito del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale comincia con Kaminari che blocca una potente scarica elettrica proteggendo tutti i suoi colleghi.