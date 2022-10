My Hero Academia 6x02 trailer e data: è il turno di Mirko! Battaglia nei sotterranei

25 episodi, la stagione 6 di My Hero Academia sarà lunga. Come di consueto, saranno sei mesi di attività intensa per gli eroi, ora più che mai, dato che il primo episodio della nuova stagione è stato trasmesso in Giappone e in diverse parti del mondo. Gli eroi sono tornati con una guerra in atto, quella contro i villain.

L'operazione in due fasi per stanare i villain è iniziata. Molti stanno operando all'ospedale di Jaku sotto gli ordini di Endeavor, con i professionisti che sono penetrati all'interno della struttura per catturare il dottor Garaki e Shigaraki, mentre altri - tra cui gli studenti della Yuei e il protagonista di My Hero Academia - stanno facendo evacuare la città vicina. La fuga del dottore è iniziata e adesso è il momento della battaglia.

Il trailer di My Hero Academia 6x02 lancia i nomu in battaglia. Endeavor si sta occupando di alcuni di loro mentre a correre nei sotterranei per inseguire il dottore è Mirko. L'eroina coniglio, mentre continua l'evacuazione in città con Deku e Uraraka in prima linea, affronta diversi high end. Il titolo dell'episodio è proprio dedicato a lei: "Mirko, l'eroina numero 5". In sostanza, sono state rispettate le anticipazioni dei primi episodi di My Hero Academia.

My Hero Academia 6x02 debutterà sabato 8 ottobre in Giappone.