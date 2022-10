My Hero Academia 6x03: l'addio più struggente tra due villain

Anche i villain hanno dei sentimenti. Principalmente sono odio, rabbia e tanto altro ancora, che li ha portati a essere esclusi dalla società giapponese di My Hero Academia. Per questo sono diventati criminali, per situazioni che non sono riusciti a gestire. Ciò non toglie che una morte può essere molto commovente a prescindere.

Mentre Tomura Shigaraki si sta ancora riprendendo dall'operazione che lo porterà a essere l'erede di All for One, c'è una guerra in corso all'esterno. Mirko sta assaltando i laboratori dove c'è il villain di My Hero Academia, ma negli ultimi episodi c'è stato spazio anche per il fronte di Gunga, molto scottante. E proprio qui è avvenuta la prima morte della guerra per mano di Hawks.

Twice è stato ucciso dall'eroe alato, ma prima di morire ha creato un proprio clone per poter andare da Himiko Toga. Tra i due inizia un momento molto commovente, dove la ragazza ringrazia Twice per averla salvata durante la battaglia con il fronte di liberazione, e lo abbraccia nonostante il morto si stia decomponendo. Twice, in quel momento, riflette sulla sua vita che sta finendo con un sorriso, mentre maledice Hawks per le sue parole.

Il video in basso riassume perfettamente la scena di My Hero Academia 6x03 che è stata capace di colpire tutti.