My Hero Academia 6x03: un'ondata di giustizia si abbatte sui Villain

Le informazioni ottenute da Hawks hanno permesso agli Heroes di far partire l'operazione di rastrellamento dei Villain. L'intera società degli eroi si è mobilitata per la più ardua missione di sempre: estirpare una volta per tutte il male dal Giappone. Lo scontro di My Hero Academia 6x03 porta alla prima vittima.

I primi due episodi della sesta stagione di My Hero Academia sono stati incentrari sul gruppo comandato da Endeavor. Il Number One Hero ha guidato l'assalto all'Ospedale di Jaku, dove il dottor Garaki compie i suoi esperimenti sui Nomu e su Tomura Shigaraki. Dopo una violenta battaglia che coinvolge Mirko in My Hero Academia 6x02, l'adattamento lascia spazio al team inviato al Monte Gunga.

Edgeshot guida un altro plotone di eroi all'assalto della base operativa del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale. Mentre le due fazioni si scontrano in campo aperto, Hawks si mette in moto. Conscio di quanto sia pericoloso Twice, che con il suo Quirk può ribaltare le sorti della guerra, prende subito di mira Bubaigawara.

Spaventato a morte e in lacrime, Twice riflette sul valore dell'amicizia e sui bei momenti trascorsi con l'Unione. Dunque, anche se Hawks gli propone di arrendersi e di riablitarsi, decide di morire per i suoi amici. Interviene tuttavia Dabi, che con le sue fiamme azzurre brucia le piume dell'eroe numero 2.

Nonostante le ferite e lo scontro impari, Hawks riesce nella sua missione: impedire a Twice di sfruttare il suo Quirk. Twice viene ucciso, ma prima una delle sue copie riesce a incontrare Himiko Toga. Restituendo il fazzoletto che gli era stato prestato, Bubaigawara dà l'addio all'amica. Voi state seguendo l'adattamento? In tal caso ecco cosa accadrà in My Hero Academia 6x04.