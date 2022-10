My Hero Academia 6x03: la prima perdita della guerra

Il debutto della sesta stagione di My Hero Academia ha portato i protagonisti a fronteggiare da subito la pesante minaccia rappresentata da Tomura Shigaraki e dai suoi sottoposti del Fronte di Liberazione del Paranormale. Nel terzo episodio gli spettatori hanno dovuto dire addio ad uno dei grandi antagonisti, scopriamo di chi si tratta.

L’unione delle forze dei giovani Heroes con i migliori esponenti della Hero Society per affrontare sia l’esercito di Shigaraki che di Re-Destro ha portato ad alcuni degli scontri più impegnativi e spettacolari dell’anime prodotto dallo studio d’animazione Bones. Il Pro Hero Numero 2, Hawks, ha speso gran parte della quinta stagione ad infiltrarsi nelle fila nemiche, stringendo amicizia con alcuni Villains per studiare un piano d’attacco. Grazie al suo carisma, Hawks è riuscito a legarsi particolarmente con Twice, piuttosto pericoloso per i poteri del suo Quirk, per poi tradirlo.

Nonostante l’arrivo di Dabi durante la battaglia, Hawks riesce ad uccidere Twice, in una scena a dir poco tragica, che sconvolgerà la giovane Toga, come era stato anche anticipato dalle immagini spoiler contenute nella versione Blu-ray, pronta a vendicarsi dell’amico. E voi cosa ne pensate della morte di Twice? Ditecelo nei commenti. Per concludere vi lasciamo alla preview dell’episodio 6x04 di My Hero Academia.