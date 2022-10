My Hero Academia 6x03 porrà fine all'amicizia tra un eroe e un villain?

Grazie alle informazioni ricavate da Hawks, che si è riuscito a infiltrare nella base del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale conquistando la fiducia di Twice, gli Heores hanno scoperto che a breve Tomura Shigaraki si risveglierà con in dote poteri impressionanti. Per impedire che ciò accada, in My Hero Academia Stagione 6 esplode la guerra.

I terribili esperimenti del dottor Garaki permetteranno a Shigaraki di ottenere tutta la forza di All For One. Se ciò dovesse accadere, per la società degli eroi sarebbe la fine. Gli Heroes, dunque, devono anticipare i loro nemici e partire all'attacco facendo la prima mossa.

In My Hero Academia 6x01 Endeavor ha guidato il suo squadrone all'Ospedale di Jaku, dove però Garaki è riuscito a sfuggire al primo tentativo di cattura. Nella seconda puntata della Stagione 6 di My Hero Academia il Number One ha passato la palla a Mirko, che con la sua incredibile agilità è riuscita a oltrepassare tutti gli ostacoli e raggiungere lo scienziato. La eroina coniglio, numero 5 della classifica, ha però dovuto affrontare un gruppo di High-End Nomu completamente in solitaria, rimettendoci un arto. E ora cosa succederà?

L'attenzione si sposterà sulla residenza montana a Gunga, luogo in cui ha sede il rifugio del Fronte di Liberazione. Edgeshot guida l'assalto contro un esercito di villain, ma dall'interno Hawks risolverà la situazione con Twice. Riuscirà il numero 2 a far passare Jin Bubaigawara dalla sua parte?