My Hero Academia 6x03 trailer e data di uscita: la giustizia di Hawks

È cominciato My Hero Academia stagione 6 e l'anime subito entra nel vivo, senza perdere troppo tempo. Sono due i fronti su cui si stanno impegnando gli eroi, decisi più che mai a fermare le orrende macchinazioni dei villain e soprattutto la trasformazione di Tomura Shigaraki in All for One. Tra Jaku e Gunga, continuano gli scontri.

L'episodio 2 di My Hero Academia 6 si è concentrato principalmente su Jaku, con l'ospedale e i suoi sotterranei in primis. È stata Mirko la protagonista dell'episodio, con la sua battaglia nel laboratorio di Garaki e dei suoi nomu high-end. La coniglietta ha dato il tutto per tutto nonostante le ferite e si è dimostrata mai doma. Ma la battaglia va avanti anche altrove.

Il trailer di My Hero Academia 6x03 mostra principalmente gli avvenimenti di Gunga. La villa sperduta nella campagna è il teatro di un'altra guerra e fin dalle prime battute si vedono eroi del calibro di Midnight, Gang Orca, Edgeshot e tanti altri di primo livello. Ma il finale è tutto per Hawks: l'eroe numero due penetra nella villa e mette sotto scacco Twice, una delle armi più pericolose della league of villain. Entrerà in gioco la giustizia di Hawks nel prossimo episodio intitolato "One's Justice".

My Hero Academia 6x03 verrà distribuito su Crunchyroll sabato 15 ottobre 2022.