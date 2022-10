My Hero Academia 6x04: una battaglia su più fronti

Prima che il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale potesse fare la sua mossa, gli Heroes hanno sferrato un micidiale attacco su più fronti. Mentre Endeavor, Mirko ed Eraserhead combattono nelle profondità dell'Ospedale di Jaku, Hawks affronta da solo due temibili avversari alla residenza del Monte Gunga.

La squadra capitanata da Edgeshot ha come bersaglio il quartier generale del Fronte. Dall'interno Hawks, che si era infiltrato nelle fila nemiche, astutamente ha preso a bersaglio Twice, che con il suo Quirk avrebbe potuto ribaltare le sorti della guerra. In My Hero Academia 6x03 la giustizia si abbatte su Twice, che cercando di reagire viene ucciso da Hawks. L'eroe numero due viene però poi attaccato da Dabi, il quale con le fiamme azzurre è il nemico naturale delle Ali Possenti.

In My Hero Academia 6x04 Dabi rivela la vera identità di Hawks, alias Keigo Takami. Per il numero due, cresciuto con il mito di Endeavor, sembra essere la fine, preda del fuoco del villain. È giunta l'ora della sua morte?

Dall'altra parte del campo di battaglia, anche Mirko sembra stare per soccombere agli High-End Nomu di Garaki, i quali man mano che il tempo passa sembrano diventare più intelligenti e forti. L'eroina coniglio riesce però ad avvicinarsi alla vasca di contenimento di Shigaraki e a creparla. Poco dopo, arrivano i rinforzi.

Endeavor, Present Mic, Eraserhead accorrono da Mirko, occupandosi dei Nomu. In particolare, è Aizawa a porre rimedio alla situazione annullando i Quirk delle creature immonde. Nel mentre, Present Mic si avvicina a Garaki e distrugge la vasca di Shigaraki. Il processo di trasferimento dell'All For One è stato fermato al 75% e il villain sembra essere morto.