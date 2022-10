My Hero Academia 6x04: il ritorno della distruzione

I primi episodi della sesta stagione di My Hero Academia stanno ponendo le basi, anche piuttosto rapidamente, di ciò che porterà all’inevitabile conflitto tra gli Heroes e il Fronte di Liberazione per il Paranormale, guidato da Shigaraki.L'episodio 6x04 si è rivelato fondamentale per il ritorno in azione di uno degli antagonisti più pericolosi.

Mirko e gli altri Pro Heroes hanno tentato in ogni modo di avvicinarsi a Shigaraki per fermare il processo a cui si stava sottoponendo il ragazzo. La Numero 5 e Present Mic riescono a distruggere la capsula dove era contenuto, un gesto che però si rivela più azzardato del previsto. Come spiega il Dr. Garaki il passaggio dei poteri da All For One al giovane Tomura Shigaraki ha richiesto l’induzione di uno stato comatoso al ragazzo, così da rendere il suo organismo più preparato all’assorbimento del nuovo potere.

Rivivendo i momenti più tragici della sua infanzia in un mondo onirico, Shigaraki dimostra di essere diventato più potente rispetto al passato, sebbene gli eroi siano riusciti ad interrompere il processo prima del completamento. Ancora una volta Shigaraki distrugge la sua famiglia per raggiungere il male, impersonificato da All For One, come potete vedere nella sequenza riportata in calce. Ecco la preview dell'episodio 6x05, in arrivo su Crunchyroll sabato 29 ottobre 2022.