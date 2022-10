My Hero Academia 6x04 trailer e data di uscita: nuovi eroi entrano in battaglia

Ormai è guerra su tutti i fronti: gli eroi non si vogliono risparmiare, decidendo di demolire ogni possibilità di distruzione da parte dei villain. L'inizio di My Hero Academia stagione 6 si è dedicato prontamente alla copertura di due campi di battaglia: quello di Jaku e quello di Gunga. E nel primo, Mirko si è data da fare.

La coniglietta sta combattendo nel laboratorio contro una serie di nomu high-end davvero potenti. Nella villa di Gunga, invece, l'episodio 3 ha provocato già la prima vittima importante: in My Hero Academia è morto Twice per mano di Hawks. La falsa amicizia tra l'eroe e il villain si conclude con questo assassinio a sangue freddo, con l'eroe alato che toglie di mezzo una delle armi più pericolose della league of villain.

Nel trailer di My Hero Academia 6x04 ci sono gli esiti di questo omicidio. Hawks viene aggredito da Dabi, con uno sguardo folle sul volto e con le fiamme blu che divampano. Ma c'è guerra anche nel laboratorio, con Mirko che continua a combattere ma viene raggiunta dal supporto di Crust, Eraserhead e altri eroi. Ma una scena con Tomura Shigaraki sembra non voler preannunciare nulla di buono.

"Il successore" è il titolo di My Hero Academia 6x04, in uscita sabato 22 ottobre 2022.