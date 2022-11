My Hero Academia 6x05, a un solo passo dalla vittoria: il Plus Ultra dei Villain

L'ago della guerra cominciata in My Hero Academia Stagione 6 sembrava pendere verso gli Heroes. Tuttavia, a un solo passo dalla sconfitta i villain sono riusciti a ribaltare le sorti dello scontro.

In My Hero Academia 6x04 Present Mic era riuscito a catturare il dottor Garaki e a infrangere la vasca di contenimento al cui interno veniva travasato l'All For One in Tomura Shigaraki. Il corpo esanime del giovane villain era stato affidato all'Hero X-Less, che però pochi secondi dopo ha assistito alla sconvolgente rinascita di Shigaraki.

Proprio quando la squadra di Endeavor sembrava aver trionfato, Shigaraki è tornato dagli inferi scatenando la sua ira funesta. Il propagarsi del suo Decadimento non solo uccide X-Less, la prima vittima, ma distrugge qualsiasi cosa venga sfiorata nel raggio di centinaia di chilometri. Come se non bastasse, Tomura richiama a sé Gigantomachia per cominciare il contrattacco.

Nel mentre, Dabi sta per uccidere Hawks. Proprio all'ultimo istante interviene però Tokoyami con il suo Dark Shadow. Per un soffio, lo studente della Classe 1-A è riuscito a salvare il Numero Due, nonché suo maestro, da morte certa. Anche la squadra di Edgeshot non se la passa nel migliore dei modi, con Geten che incita il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale a cercare un varco. La guerra proseguirà con l'uscita di My Hero Academia 6x06.