My Hero Academia 6x05, il male si risveglia: le terribili conseguenze per gli Heroes

La battaglia di My Hero Academia Stagione 6 sta già portando alla scomparsa di alcuni dei protagonisti più forti di entrambi i fronti. Se il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale ha fatto i conti con la morte di Twice, che con il suo potere avrebbe potuto dare vita a un esercito. gli Heroes salutano invece un valoroso professionista.

L'attacco lanciato all'Ospedale di Jaku sembrava essere un trionfo. Present Mic era riuscito a catturare il dottor Garaki, ed Endeavor a sconfiggere gli High-End Nomu grazie al contributo di Eraserhead. Tuttavia, la situazione è stata ribaltata in un solo attimo con il risveglio della personificazione del male.

Nonostante il processo di trasferimento dell'All For One fosse stato interrotto, Tomura Shigaraki è riuscito a rimettersi in piedi in My Hero Academia 6x05. Più spietato che mai, dà sfoggio dei suoi nuovi poteri attivando il Quirk: Decadimento sul povero eroe X-Less che si trovava lì vicino a lui. Egli è tuttavia solamente la sua prima vittima.

L'Unicità di Shigaraki, a differenza di quanto avveniva in precedenza, si propaga di oggetto in oggetto. Ciò che ne consegue è la devastazione più pura, con gli Heroes che non possono far altro che fuggire via dinanzi a quell'ondata di distruzione infermabile. Nel tentativo di fuggire via, però, Eraserhead viene ostacolato da un High-End Nomu ancora in vita. A salvare il collega è Crust, che però con questo gesto sacrifica la sua stessa vita.

Crust era uno degli eroi professionisti più forti della società e in seguito al ritiro di All Might occupava la sesta posizione nella classifica. Nonostante la sua difesa, è stato ucciso in un attimo dal Decadimento di Shigaraki. Quanti altri moriranno per mano della sua distruzione?