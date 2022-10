My Hero Academia 6x05 trailer e data di uscita: il risveglio del male

Il male va fermato, è questo l'imperativo degli eroi di My Hero Academia. La guerra che hanno iniziato non può terminare senza la fine della minaccia impersonata da Tomura Shigaraki, ormai vero e proprio erede di All for One. La battaglia contro i villain però non è semplice da portare a termine, su nessuno dei due fronti.

Continua infatti la battaglia nel laboratorio in My Hero Academia 6x04. Anche se i villain hanno perso Twice e il suo pericoloso potere, rimangono comunque personaggi difficili da fronteggiare. Per questo è stato indispensabile l'arrivo di altri eroi nelle zone nevralgiche, come Crust, Eraserhead, Present Mic e non solo, che fanno la loro apparizione nelle profondità del laboratorio gestito dal professor Garaki.

Il trailer di My Hero Academia 6x05 si concentra ancora una volta sul fronte di Jaku. L'ospedale è l'epicentro di questa battaglia con Mirko che è apparentemente KO, protetta però dai suoi alleati. Eraserhead riesce a limitare i nomu, ma sembra non bastare e comunque c'è una battaglia in corso. Ma Tomura Shigaraki si è risvegliato, portando con sé morte e distruzione. Nel finale, sorride con un mantello rosso e una ricetrasmittente tra le mani. A cosa porterà questo risveglio?

My Hero Academia 6x05 verrà distribuito su Crunchyroll sabato 29 ottobre 2022.