My Hero Academia 6x06: Gigantomachia irrompe sul campo di battaglia

La fase iniziale di My Hero Academia Stagione 6 ha visto gli Heroes sferrare un micidiale assalto alle forze del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, che è però riuscito a passare al contrattacco grazie allo strapotere degli High-End Nomu e di figure come Dabi o Shigaraki. I villain nascondo tuttavia una ulteriore, pazzesca risorsa.

Dopo aver letteralmente polverizzato l'Ospedale di Jaku, Tomura Shigaraki ignora la sfida del Number One Hero per mettersi sulle tracce del suo obiettivo principale, il One For All. Il segreto del protagonista di My Hero Academia è in serio pericolo, ma pur ignorando la realtà dei fatti i più forti eroi professionisti si ergono in sua difesa. Shigaraki viene dunque circondato da Endeavor, Ryukyu, Eraserhead, Gran Torino e tanti altri, i quali non sono disposti a vedere morire uno studente.

Shigaraki sta lentamente entrando in possesso di tutti i poteri di All For One, ma in My Hero Academia 6x06 sfodera l'asso dei Villain. Attraverso la sua voce, richiama il suo fedelissimo schiavo: Gigantomachia. Il colosso, finora dormiente, si mette in marcia per raggiungere e combattere al fianco del suo padrone.

La marcia di Gigantomachia è implacabile come quella di un treno in piena corsa e nel tragitto che lo separa a Shigaraki porterà morte e causa. Ecco la sua devastante avanzata nel trailer di My Hero Academia 6x07.