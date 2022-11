My Hero Academia 6x06, le mire del male: obiettivo One For All

Le sorti della guerra tra Heroes e Villain sono state rovesciate in My Hero Academia 6x05. Nonostante i disperativi tentativi, la squadra di Endeavor non è riuscita a impedire il risveglio di Tomura Shigaraki. Ora in grado di sfruttare i terribili poteri di All For One, il ragazzo si mette alla ricerca della sua nemesi.

Dopo aver causato distruzione e morti per centinaia di chilometri con il Decadimento, Shigaraki viene attaccato dal Number One, che lo circonda in una morsa di fuoco da cui è impossibile fuggire. Tuttavia, a quanto pare il Villain è ora in possesso di un Quirk di Super Rigenerazione e le fiamme di Endeavor risultano inefficaci. Lo scontro tra i due viene interrotto quando una voce nella testa di Shigaraki impone al ragazzo di mettersi alla ricerca di One For All.

Attraverso le comunicazioni via radio di Endeavor, Midoriya si rende conto di essere l'obiettivo di Shigaraki e insieme a Bakugo, l'unico a conoscere la verità su One For All, si allontana dai civili. Ogni tentativo di fuggire dal nemico si rivela inutile, poiché Shigaraki è anche in possesso del Quirk Search che una volta apparteneva a Ragdoll.

I Pro Heroes, sebbene non comprendano il motivo per cui Shigaraki è così tanto interessato a Deku, non intendono lasciargli campo libero. Uniti, Endeavor, Eraserhead, Ryukyu, Gran Torino e diversi altri si oppongono a Tomura Shigaraki. Dalla sua parte, tuttavia, spuntano nuovi, feroci High-End Nomu. Come se ciò non bastasse, alla chiamata alle armi di My Hero Academia 6x06 risponde Gigantomachia.