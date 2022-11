My Hero Academia 6x06, uno sguardo al passato: i giorni da studente di Eraserhead

La guerra di My Hero Academia Stagione 6 sta già mietendo diverse vittime su entrambi i lati del fronte di battaglia. Stanco di essere sempre protetto e di veder morire i suoi amici a causa sua, un importante Hero giura vendetta nei confronti di Tomura Shigaraki.

Il risveglio di Shigaraki ha portato all'eroica morte dell'eroe Crust in My Hero Academia 6x05. Il sesto della classifica giapponese, che con il suo Quirk poteva generare resistenti scudi, si è sacrificato con il sorriso in volto per salvare Eraserhead. Per la seconda volta in vita sua Aizawa perde un amico.

Mentre la furia di Shigaraki si abbatte sugli eroi di My Hero Academia, Eraserhead si prende del tempo per riflettere su se stesso. Il villain ha messo nel suo mirino Izuku Midoriya, seguito a stretto contatto da Katsuki Bakugo, ma questa volta il professore dello Yuei non permetterà che ci siano altri morti.

In un flashback del passato, Aizawa ricorda l'amico Oboro Shirakumo, con cui insieme a Present Mic ha trascorso i giorni scolastici. Il ricordo di Aizawa strizza l'occhio allo spin-off Vigilante My Hero Academia, in cui un'intero arco narrativo è dedicato alla storia del trio dell'allora Classe 1-A.

La morte di Shirakumo, il cui defunto corpo è stato trasformato in Kurogiri dagli esperimenti di All For One, ha permesso a Eraserhead di diventare l'eroe che è diventato oggi. Aizawa deve però compiere un ulteriore passo in avanti per evitare che i suoi cari studenti finiscano vittime di Shigaraki.