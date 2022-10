My Hero Academia 6x06 trailer e data di uscita: il secondo incontro

La guerra sta entrando sempre più nel vivo. Studio BONES non si sta trattenendo e sta regalando agli spettatori di My Hero Academia degli episodi da urlo. La sesta stagione è infatti partita col botto, con una guerra che vede morti e feriti in ogni campo di battaglia. E ora sta entrando in gioco anche il più forte dei villain.

La battaglia nel laboratorio portata avanti da Mirko, Crust, Eraserhead e gli altri non ha portato purtroppo ai frutti sperati. Il recente episodio di My Hero Academia stagione 6 pubblicato su Crunchyroll si è concentrato sia su Jaku che sulla villa di Gunga. Ma è il primo scenario ad essere il più importante, dato che l'oscurità di Tomura Shigaraki è stata liberata. Cosa succederà ora che il suo potere è stato scatenato?

Il trailer di My Hero Academia 6x06 mette tutto in primo piano. Tomura Shigaraki ha distrutto tutto intorno a lui e ora va alla ricerca di qualcosa, per questo salta in aria ma viene raggiunto da Endeavor, che inizia ad affrontarlo per tenerlo lontano dagli altri. Anche a Gunga i villain si riprendono, con il risveglio di Gigantomachia e la forza dei villain che sono rimasti vivi e liberi. "Encounter: Part 2" è il titolo del prossimo episodio che uscirà su Crunchyroll sabato 5 novembre 2022.