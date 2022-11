My Hero Academia 6x07: Bones ha adattato una scena eliminata dal manga

La sesta stagione di My Hero Academia è caratterizzata da un susseguirsi di eventi e situazioni a dir poco complesse. Gli eroi stanno cercando in ogni modo di fermare la devastazione causata dai Villains. In tutta questa confusione, ha trovato spazio anche una scena dedicata a Dabi inizialmente disegnata da Horikoshi ma mai arrivata su Shonen Jump.

Nel settimo episodio Gigantomachia si sta dirigendo velocemente verso Shigaraki, cercando di riunirsi con quanti più alleati possibili strada facendo. Dabi ne approfitta quindi per cercare Skeptic, per il quale sembra avere un lavoro speciale. Sfruttando l’olfatto molto sviluppano di Gigantomachia, Dabi riesce facilmente a trovare il genio informatico, che nonostante la sorpresa iniziale, sembra essere disposto ad ascoltare quanto ha da proporgli il Villain.

Si tratta di una scena che doveva apparire anche nel manga, come potete vedere dalle bozze di Horikoshi riportate in fondo alla pagina, ma che per questioni di spazio e di limite delle tavole non è mai stata pubblicata su Shonen Jump. Studio Bones è riuscito quindi a restituire la versione originariamente immaginata dall’autore, anticipando l’importanza che Dabi avrà nel futuro della guerra tra Heroes e Villains.

In conclusione, ricordiamo che Midnight è in pericolo, e vi lasciamo al toccante passato di Eraserhead quando era ancora uno studente della Yuei.