My Hero Academia 6x07: cala l'oscurità sulla società degli eroi

L'assalto portato avanti dagli Heroes avrebbe dovuto fermare per sempre Tomura Shigaraki e distruggere dall'interno il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale. Le cose non sono però andate come previsto e in My Hero Academia 6 l'organizzazione di Villain è riuscita a contrattaccare causando panico e distruzione nella società degli eroi.

Su entrambi i campi di battaglia la situazione è ormai insostenibile per gli Heroes. Se da una parte Tomura Shigaraki sta dimostrando una superiorità ineguagliabile persino per il Number One, dall'altra sono Gigantomachia e Dabi a controllare la situazione.

Aiutato dai Near High End Nomu, che si sono salvati grazie al controllo del Decadimento, Tomura sta riuscendo a difendersi senza troppi problemi dai migliori attacchi di Endeavor, che però viene da lui palesemente bistratto. L'unico a infastidirlo è Eraserhead, a causa del suo Quirk di annullamento. Tuttavia, Deku e Bakugo intervengono in salvo del loro professore. L'obiettivo del nemico di My Hero Academia è il One For All è la battaglia con Midoriya sta per avere inizio.

Nel frattempo, dopo aver udito le parole del suo padrone, in My Hero Academia Gigantomachia comincia una corsa frenetica. Approfittando del colosso, Dabi e gli altri dell'Unione sfuggono dalla residenza montana di Gunga.

A opporsi a Machi ci sono Mount Lady, che nonostante la stazza viene respinta come una foglia, Kamui Wood e Midnight. La professoressa, colpita da Mr. Compress, viene uccisa da alcuni villain minori, ma non prima di impartire un ultimo ordine a Momo Yaoyorozu. La studentessa di My Hero Academia deve creare del narcotico per far addormentare Gigantomachia e impedire che si ricongiunga a Shigaraki.