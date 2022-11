My Hero Academia 6x07, confronto tra due quirk giganteschi

I primi 7 episodi della sesta stagione di My Hero Academia stanno infiammando gli animi dei fan. Studio BONES ha messo in scena dei combattimenti mozzafiato, sapientemente alternati a delle scene davvero emozionanti. In My Hero Academia 6x07 Bones ha adattato anche una scena eliminata dal manga di Kohei Horikoshi per la gioia degli spettatori.

Nell'ultimo episodio della serie, Shigaraki Tomura ha dato prova del suo enorme potere, riuscendo a scontrarsi alla pari con Endeavor nonostante la cancellazione del quirk subita per mano di Eraserhead. Il capo dei villain è fortissimo e pieno di sorprese: in suo aiuto sta infatti accorrendo l'ultimo regalo lasciatogli da All for One.

Stiamo ovviamente parlando di Gigantomachia, il mostruoso colosso che ha servito All for One per tantissimi anni. Egli risponde solo al potere del suo padrone, e dopo essersi accorto del ritorno di Shigaraki comincia a correre verso di lui accompagnato da Dabi e Mr. Compress, seminando distruzione ovunque. Per cercare di fermarlo, intervengono Mount Lady, Midnight e Kamui Wood.

Purtroppo, gli eroi hanno la peggio sul terribile trio di nemici, facendo finire Midnight in serio pericolo. Il confronto tra Mount Lady e Gigantomachia è impietoso, e alla fine l'eroina può solo rimanere aggrappata al villain nel tentativo di rallentarne la corsa. Secondo quanto percepito dagli eroi della Yuei poco dopo, Mount Lady sta effettivamente riuscendo a ridurre la velocità del colosso, con un grandissimo sforzo che potete vedere nel tweet di @NoMoorXD.

Nel finale di My Hero Academia 6x07 Yaoyorozu sembra avere un piano, escogitato con l'aiuto di una sofferente Midnight, per fermare Gigantomachia. Riuscirà la giovane aspirante eroe assieme ai suoi compagni a evitare il peggio?