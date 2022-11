My Hero Academia 6x07, immagini e anteprima: un disastroso declino

L'assalto su due fronti degli Heroes aveva colto impreparato il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, che però è riuscito a cambiare le sorti della guerra di My Hero Academia. Se sul Monte Gunga sono i generali del Fronte a tenere viva la partita, all'Ospedale di Jaku è Tomura Shigaraki e i suoi High-End Nomu a preoccupare.

La seconda nascita di Tomura Shigaraki ha portato caos e distruzione. In un solo attimo valorosi eroi come Crust sono morti polverizzati dal suo Decadimento. Il leader dei villain sembra però totalmente disinteressato a combattere i Pro Heroes. Il suo unico interesse, dettato dalla voce interiore di All For One, è il One For All.

In My Hero Academia 6x06 Shigaraki si è messo sulle tracce di Midoriya esibendo i nuovi Quirk di cui è ora dotato. Nonostante sia stato circondato dai migliori Pro Heroes in circolazione, tra i quali il Number One Endeavor, Ryukyu ed Eraserhead, Shigaraki non è preoccupato. Egli non ha solamente richiamato all'ordine Gigantomachia, ma anche diversi High-End Nomu.

Nel settimo episodio di My Hero Academia 6 assisteremo alla corsa sfrenata di Gigantomachia, che seminerà il panico sul percorso, e al disperato tentativo degli Heroes di fermarlo. Fermare Machia, è però come opporsi a un treno in piena corsa e nemmeno Mt. Lady e Kamui Woods sembrano capaci di rallentarlo. A questa battaglia daranno il loro contributo anche i ragazzi delle Classi 1-A e 1-B del Liceo Yuei. Nel mentre, Endeavor proverà a battere Shigaraki impegnandolo in un esplosivo combattimento aereo.