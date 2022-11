My Hero Academia 6x07: l'incredibile sinergia tra Midoriya e Bakugo

I drammatici eventi dell’inizio della stagione 6 di My Hero Academia hanno indebolito le fila degli Heroes, che però sono riusciti a reagire alla minaccia dei Villains con una straordinaria combo di attacchi. Nel settimo episodio, infatti, due studenti hanno fatto il loro spettacolare ingresso sul campo di battaglia: si tratta di Midoriya e Bakugo.

L’amicizia e rivalità che da sempre caratterizza il rapporto tra il protagonista e l’esplosivo Kacchan ha rappresentato più volte un ostacolo per una loro diretta collaborazione, ma nell’episodio più recente dell’anime, i due hanno messo da parte le asperità per compiere un salvataggio all’ultimo secondo. Shigaraki si era infatti scagliato contro Eraserhead, fortemente provato dalle scorse fasi della guerra, e pronto a sacrificarsi nuovamente per proteggere i propri studenti.

Tuttavia, in aiuto di Aizawa arrivano due dei suoi migliori studenti. Deku si catapulta addosso a Shigaraki, seguito immediatamente da Bakugo, che dichiara con sicurezza: “stavolta è il nostro turno”, come per ringraziare il professore che li ha aiutati a diventare dei veri eroi sin dai primi giorni nell’accademia. Una combo che permette ai protagonisti di fermare Shigaraki abbastanza da farlo colpire dal Pro Hero Endeavor. Cosa ne pensate di questa sinergia tra Bakugo e Deku? Ditecelo nei commenti.

Infine, vi lasciamo alle immagini in anteprima dell'episodio 6x08 di My Hero Academia.