My Hero Academia 6x07: l'intervento all'ultimo secondo di Deku

L'attuale livello di potenza di Tomura Shigaraki è fuori scala. Neppure il Numero Uno Endeavor pare in grado di impensierire il giovane villain, nessuno tranne un solo eroe. Scopriamo l'identità dell'unico che può fermare il suo strapotere.

Gli esperimenti compiuti dal dottor Garaki sono stati un successo. Sebbene il processo d'infusione dell'All For One sia stato interrotto ben prima del completamento, Tomura Shigaraki si è risvegliato con in dote l'eredità del malvagio Simbolo della Paura. Il suo Decadimento non solo è diventato ancora più distruttivo e preciso, ma Tomura è entrato in possesso di altri Quirk e di un fattore auto rigenerativo che gli permette addirittura di uscire incolume dalle fiamme di Endeavor.

Nessun Hero riesce a pareggiare la forza di Shigaraki, che non accusa minimamente alcun colpo ricevuto. Tuttavia, i suoi poteri improvvisamente spariscono quando Eraserhead entra in contatto visivo con lui. Il professore del Liceo Yuei è l'unico in grado di esporre i punti deboli di Tomura, che lo considera dunque come l'unica, vera minaccia da contrastare.

Quando in My Hero Academia 6x07 finalmente riesce ad avvicinarsi a Eraserhead per ridurlo in polvere con il Decadimento, Shigaraki viene però fermato da Izuku Midoriya, che con Bakugo interviene all'ultimo secondo in difesa del suo insegnante. Riuscirà il trio composto da Aizawa, Deku e Kacchan a bloccare la minaccia di Tomura? Vi salutiamo lasciandovi al trailer di My Hero Academia 6x08.