My Hero Academia 6x07, Midnight in pericolo: il coraggio dell'insegnante

La sesta stagione di My Hero Academia ha già mietuto diverse vittime illustri. Se Hawks è riuscito a uccidere Twice, che con il suo Quirk avrebbe potuto mettere fine alla guerra in pochi minuti, gli Heroes hanno subito perdite molto più pesanti.

Il risveglio di Tomura Shigaraki ha rimescolato le carte in tavola. Con una esibizione di strapotenza, il giovane villain erede di All For One ha polverizzato l'aria nei suoi dintorni uccidendo così valorosi eroi come X-Less e Crust. In My Hero Academia 6x07 è tempo per un nuovo addio.

Il richiamo del padrone ha dato inizio alla corsa sfrenata di Gigantomachia in My Hero Academia 6. Quando neppure Mt. Lady riesce a fermare l'avanzata del colosso, venendo lanciata via come se fosse piuma, sono Kamui Wood e Midnight ad avvicinarsi al villain per tentare di fermarlo.

Con il suo potere, l'insegnante del Liceo Yuei è l'unica in grado di potersi opporre a Machia. Tuttavia, i due heroes non si accorgono che sulle spalle del colosso si trovano i membri dell'Unione e quando Midnight si avvicina viene travolta dagli attacchi di Mr. Compress.

Colpita da pesanti massi in pieno volo, l'eroina vietata ai minori finisce al tappeto gravemente ferita. A quel punto, mettendosi in contatto con Yaoyorozu, affida un importante piano ai suoi studenti. Poco dopo tuttavia viene raggiunta dall'esercito di Re-Destro. Impotente e schiacciata in numero, Midnight ha i minuti contati. Per Nemuri Kamaya è tempo di dire addio.