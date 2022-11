My Hero Academia 6x07, quel personaggio della Yuei escogiterà un piano efficace?

Nei primi episodi della sesta stagione di My Hero Academia abbiamo assistito a tantissime scene di combattimento. La guerra tra eroi e villain imperversa dopo un attacco frontale dei primi, spronati dalle informazioni dell'infiltrato Hawks. Egli non aveva fatto però i conti con Shigaraki, che è riuscito nel suo intento di potenziarsi.

In My Hero Academia 6x07 solo l'intervento di Midoriya ha permesso il salvataggio di Eraserhead dalla furia di Shigaraki. Il boss dei villain sembra essere diventato un essere troppo potente per gli eroi, che non hanno visto ancora nulla: a dar manforte al portatore dell'All for One sta arrivando anche Gigantomachia.

In prima battuta, il compito di fermare il'enorme burattino di Shigaraki è toccato a Midnight e Mountain Lady, che hanno però fallito. Midnight è però riuscita a comunicare con Yaoyorozu, chiedendo alla giovane di addormentare Gigantomachia, in quanto sembra l'unico modo di fermare il potentissimo villain.

La giovane Momo comincia quindi a produrre dal suo corpo delle grandi fiale di soluzione soporifera, che distribuisce ai suoi compagni della Yuei nel bosco dove si trovano. Yaoyorozu sembra quindi aver escogitato un piano nel finale di My Hero Academia 6x07, sarà efficace contro la gigantesca minaccia in arrivo?

Il trailer di My Hero Academia 6x08 ha mostrato alcuni momenti della battaglia tra i giovani eroi della Yuei e Gigantomachia, che sarà sicuramente centrale nel nuovo episodio. Chi avrà la meglio?