My Hero Academia 6x07: la responsabilità di un grande mentore e Pro Hero

Gli Heroes continuano ad essere uniti contro la soverchiante potenza mostrata dal fronte di liberazione del paranormale. L’avanzata di Gigantomachia e la forza distruttiva di Shigaraki appaiono minacciose, ma nell’episodio più recente di My Hero Academia due giovani studenti della Yuei hanno dimostrato il loro valore proteggendo un grande Pro Hero.

Il professor Aizawa si è da subito dimostrato un insegnante deciso, guidato da una grande passione, e allo stesso tempo interessato alla crescita e alla formazione dei suoi studenti. Nel corso della guerra, nei panni di Eraserhead, è stato fondamentale per limitare la potenza di Shigaraki annullando il suo Quirk. Profondamente provato dagli scontri e dall’aver assistito alla morte di un collega e amico, Shield, Aizawa prova nuovamente a contrastare il Villain, per poi essere salvato da Midoriya e Bakugo che vogliono ripagarlo di tutte le volte in cui li ha protetti in passato.

L’utente @uraharyb ha voluto condividere sui social la sequenza che mostra proprio la fatica con cui Aizawa continua ad agire per salvare i suoi studenti, e l’entrata in scena di Deku e Kacchan, seguiti poi da Endeavor. Una combo che finisce per respingere Shigaraki e salvare Aizawa, più orgoglioso che mai di quei giovani eroi. Ecco il trailer dell'episodio 6x08 di My Hero Academia in arrivo su Crunchyroll il 19 novembre 2022.