My Hero Academia 6x07 trailer e data di uscita: il disastro che avanza

Gli assalti a Jaku e Gunga stavano andando discretamente bene per gli eroi. Da una parte, Hawks era riuscito a uccidere Twice bloccando l'arma più pericolosa dei villain; dall'altra, l'evacuazione della città era stata completata e gli eroi erano riusciti ad arrivare fino in fondo al laboratorio. Ma My Hero Academia 6x06 non è stato clemente.

È stata confermata la morte di Crust nell'episodio che ha visto il risveglio di Tomura Shigaraki. Il nuovo ricettacolo di All for One è tornato più forte che mai e ha dato il via alla ribalta, avvisando Gigantomachia di svegliarsi e di raggiungerlo. Mentre Endeavor affronta Shigaraki, inizia così la folle corsa del mostruoso gigante per raggiungere il suo padrone.

Il trailer di My Hero Academia 6x07 continua ad annunciare brutte notizie per gli eroi. Shigaraki continua a combattere a mezz'aria contro Endeavor mentre cerca il One for All e, quindi, Deku. Tra i monti di Gunga però inizia la battaglia con Gigantomachia che Mount Lady tenta di fermare. L'eroina gigantesca però non può farcela da sola e così i ragazzi della 1-A e della 1-B lì presenti devono inventarsi qualcosa per tentare di rallentarlo.

My Hero Academia 6x07 arriverà su Crunchyroll sabato 12 novembre 2022.